BALLON D'OR Le lauréat dévoilé avant la fin de l'année

Le Ballon d'or, revenu dans le giron exclusif de France Football après l'arrêt du partenariat avec la FIFA, sera dévoilé «avant la fin de l'année civile» a annoncé hier l'hebdomadaire créateur du prix, sans donner plus de détail. Sous l'ère FIFA (de 2010 à aujourd'hui), le Ballon d'or était décerné à Zurich en janvier, pour récompenser les performances d'un joueur sur l'année écoulée. Autres différences: «Le vote sera déterminé à partir d'une liste de 30 joueurs, contre 23 lors des précédentes éditions. L'étape intermédiaire pour annoncer le nom des trois finalistes est supprimée», explique encore France Football (FF). L'hebdomadaire ajoute que le «classement complet» sera aussi dévoilé «avant la fin de l'année civile». «Le calendrier et le règlement seront précisés dans un prochain numéro», stipule encore FF. Le journal avait déjà acté la semaine dernière que, comme à l'origine, seuls les journalistes voteraient, contrairement au partenariat avec la FIFA qui avait ouvert le scrutin aux sélectionneurs et aux capitaines des équipes nationales. «On peut espérer que (le Ballon d'or) y gagnera en impartialité, les journalistes n'ayant pas de coéquipier(s) à défendre ni de vestiaire à préserver», insiste encore FF. «Contrairement à la presse (les sélectionneurs et capitaines nationaux) ne tenaient plus vraiment compte du palmarès de la saison. C'est aussi pour ça qu'on a été abonnés aux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo», analyse Jean-Pierre Papin, lauréat du Ballon d'or en 1991, dans FF. Depuis 2010, seuls l'Argentin du Barça et le Portugais du Real Madrid se sont en effet partagé la distinction individuelle suprême.