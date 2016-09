DINAMO ZAGREB Soudani sans entraîneur

Zlatko Kranjcar, l'entraîneur et véritable légende du Dinamo Zagreb, a démissionné à la suite d'une série de mauvais résultats, a annoncé avant-hier le club phare du football croate, il est remplacé par son adjoint. Kranjcar, 59 ans, qui avait pris ses fonctions il y a trois mois, succédant à Zoran Mamic, a annoncé sa démission à l'issue du revers 5-2 contre Rijeka à Zagreb en championnat dimanche. Il s'agissait de la troisième défaite consécutive du club de la capitale croate, après celles, en championnat face à Osijek (0-1) et en Ligue des champions à Lyon (0-3). «Il n'est certainement pas agréable de perdre trois fois de suite», a noté Kranjcar dans un communiqué diffusé sur le site du club, «Je ne peux pas être content de ces résultats et il est logique (...) de partir», a-t-il ajouté. Il est remplacé par Zelico Promic, son ancien adjoint qui va diriger cet après-midi le match de coupe en déplacement à Pula face au NK Veli vrh.