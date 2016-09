EX-COACH DE LA JS SAOURA Desabre assure l'intérim au WA Casablanca

L'ex-entraîneur de la JS Saoura Sébastien Desabre va assurer l'intérim à la tête du WA Casablanca en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur qui succédera au Gallois John Toshack, limogé après la lourde défaite (4-0) face au Zamalek d'Egypte en demi-finale aller de la Ligue des champions, disputée vendredi dernier à Alexandrie. Selon le site officiel du club marocain, le technicien français qui a été nommé ce lundi, nouveau directeur sportif du WAC va travailler en duo avec le directeur technique Mohamed Souheil, dont la première mission sera de préparer la demi-finale retour de la Ligue des champions prévue la semaine prochaine à Casablanca. D'autre part, la direction du WA Casablanca est en train d'étudier les dossiers de candidatures de plusieurs techniciens pour entraîner le club. Le WAC de Casablanca avait pris la décision de résilier le contrat de l'entraîneur John Toshack, de l'entraîneur du gardien de but Younes Koutaya et du préparateur physique Driss Ouajou. Il faudrait un miracle pour que les Rouge et Blanc puissent remonter la pente au match retour après la débâcle de l'aller.