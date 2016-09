INDEMNITÉ DE DÉPART L'UEFA versera encore de l'argent à Platini

L'UEFA pourrait encore verser des sommes importantes à son ancien président Michel Platini, à titre d'indemnités, bien que ce dernier soit suspendu pour quatre ans à la suite de soupçons de corruption, a rapporté hier le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). «Le sujet de sa rémunération depuis sa suspension va être abordé dans les mois à venir par le comité exécutif de l'UEFA, sur la proposition et sur les conseils du nouveau comité de compensation de l'UEFA et d'experts en droit», a indiqué l'UEFA, dans une réaction transmise à l'AFP et qui reprend des éléments déjà donnés par le FAZ. L'UEFA précise également que «l'ex-président Michel Platini ne reçoit plus de salaire de l'UEFA». Selon le quotidien allemand, il s'agirait d'indemnités de départ et de retraite. «On soupçonne clairement que Platini va se voir refiler en douce encore un ou quelques millions par d'anciens compagnons de route de l'UEFA», affirme le journal sur un ton accusateur. Platini a été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA de toute activité liée au football pour 8 ans, peine réduite à 6 ans en appel puis à 4 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS). La sanction fait suite à un versement de 1,8 million d'euros reçus par Platini de Sepp Blatter, l'ex-président de la FIFA (également suspendu), sans aucun contrat écrit.