LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Le retour du calme dans les stades satisfait la FAF

Les deux premières journées du championnat de l'élite nationale ont été émaillées d'incidents dans quelques stades. Cela a coïncidé avec le retrait du service d'ordre, une décision prise cet été par la DGSN.

Le Bureau fédéral, qui s'est réuni lundi, s'est dit satisfait des «très bonnes conditions» dans lesquelles se sont déroulées les troisième et quatrième journées du championnat de Ligue 1 algérienne de football, à l'inverse des deux premières». «Cela est dû en grande partie au retour du service d'ordre dans les enceintes sportives et à la mobilisation des clubs qui demeurent, conformément aux règlements, responsables de l'organisation de leurs matchs à domicile», a souligné la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site Internet. Les deux premières journées du championnat de l'élite nationale ont été émaillées d'incidents dans quelques stades. Cela a coïncidé avec le retrait du service d'ordre, une décision prise cet été par la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Mais face à la recrudescence des actes de violence dans les stades, cette institution a décidé de revoir sa décision en assurant de nouveau la sécurisation des matchs à l'intérieur des enceintes footballistiques, mais avec un nombre d'agents limité. Ces derniers assistent en particulier les stadiers recrutés par les clubs eux- mêmes. Par ailleurs, le Bureau fédéral a indiqué qu'il déplorait certaines déclarations «intempestives» de responsables de clubs qui s'attaquent aux différentes structures du football national et notamment aux arbitres sans juste raison. Il prévient que «dorénavant, les responsables de tels dépassements seront traduits devant les organes juridictionnels». Sur un autre registre, la FAF précise que la campagne de vulgarisation des nouvelles lois de jeu assurée par les instructeurs de la CFA aux niveau des clubs de l'élite a touché presque tous les pensionnaires de la Ligue 1.