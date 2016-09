REAL MADRID Ronaldo et Bale de retour à 100%

Cristiano Ronaldo, remis d'un virus, et Gareth Bale, rétabli d'un coup à une hanche, ont pris part mardi à l'entraînement du Real Madrid et sont «à 100%» avant la réception de Villarreal mercredi en championnat d'Espagne, a annoncé l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. «Bale et Cristiano vont bien, ils se sont entraînés normalement et ils sont tous les deux à 100%», a dit le technicien français en conférence de presse. Ces deux retours devraient permettre à Zidane d'aligner à nouveau son trio offensif «BBC» (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo), dont il a répété ces derniers jours qu'ils partaient avec un statut de titulaires indiscutables au sein de l'effectif merengue. En défense, «ZZ» a indiqué que le Portugais Pepe, victime d'une douleur depuis la victoire dimanche contre l'Espanyol Barcelone (2-0), était pour sa part forfait contre Villarreal mercredi pour la 5e journée de Liga (18h GMT). Cela devrait en principe permettre au Français Raphaël Varane d'être titulaire au stade Santiago-Bernabeu. Enfin, Zidane a indiqué que le milieu de terrain Lucas Silva, de retour d'un prêt à Marseille mais victime ces dernières semaines de problèmes cardiaques, était «en train de récupérer». «Il est avec les médecins mais petit à petit il va entamer son rétablissement», a précisé le Français.