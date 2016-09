STADE DE BARAKI Les travaux sont à 70%

Le ministre des Sports Ould Ali en visite avant-hier sur les chantiers des stades de Baraki et Douéra dans la wilaya d'Alger a pu constater l'avancée des travaux intérieurs du premier cité. En effet, alors que la pose de la charpente du toit du stade de Baraki (40 000 places) sont en cours depuis cet été, le premier responsable du secteur a pu voir que les travaux intérieurs concernant les vestiaires et les zones VIP sont déjà bien avancés. Concernant l'autre stade, celui de Douera (40 000 places aussi), dont le chantier a été relancé fin mars, les travaux de fondations avancent à un rythme normal. Les deux grandes sections latérales de la charpente du toit ont été surélevées durant l'été, reste désormais à poser les six autres petites sections dont les tribunes qui tiendront toute la reste et qui seront posées sur les quatre piliers qui serviront de support à toute la structure. Enfin, selon le ministre, les travaux du stade de Baraki sont à 70% d'état d'avancement et devraient être livrés vers la fin de l'année 2017, tandis que ceux du stade de Douera ne sont qu'à 40%.