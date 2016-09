TENNIS ATP Nadal se défend et veut publier les contrôles

Mis en cause comme d'autres sportifs suite à des exceptions thérapeutiques par Fancy Bears, Rafael Nadal s'en est expliqué une nouvelle fois. Le tennisman confirme qu'il ne s'est jamais dopé et demande à ce que les contrôles soient rendus publics pour mettre fin aux doutes. Ce n'est pas une première. Aussi, que son nom figure dans la liste de Fancy Bears - pour usage de Bétaméthasone (un corticostéroides pour les maladies inflammatoires) et de corticotrophine entre 2009 et 2012 - ne va pas l'empêcher de dormir. Parce que ces exceptions thérapeutiques sont fondées. «Quand tu demandes un accord pour prendre un médicament pour des raisons thérapeutiques et qu'on l'accepte, tu ne prends rien d'interdit. Ce n'est pas une info, il ne faut pas faire de démagogie», a-t-il expliqué. Et comme pour mieux insister, il a ajouté: «Je n'ai jamais rien pris pour améliorer mes performances, jamais.» Rafael Nadal souhaite que le sport et ses représentants restent des exemples pour les suiveurs. Plutôt que de laisser place au doute ou à la suspicion dont il a souvent été victime, l'Espagnol milite pour tous les contrôles soient officialisés et publiés dans la presse. «Ce serait bien mieux pour les sportifs, les spectateurs et les médias si chaque contrôle était publié et deux semaines après les résultats aussi. Ce serait la fin du problème. Le sport doit faire un pas en avant et devenir totalement transparent. Ça fait des années que je le dis», plaide-t-il.