VENTE DE L'OLYMPIQUE MARSEILLE Le comité d'entreprise du club dit oui à McCourt

Tous les voyants sont au vert pour Frank McCourt. Entré en négociations exclusives avec Margarita Louis-Dreyfus fin août pour le rachat de l'Olympique de Marseille, le milliardaire américain est désormais accueilli à bras ouverts par le comité d'entreprise du club phocéen. Le CE a en effet indiqué ce mardi avoir approuvé l'arrivée de l'ancien propriétaire du club de baseball des Dodgers de Los Angeles: «A la suite de la réunion du 20 septembre 2016, le comité d'entreprise de l'Olympique de Marseille a rendu un avis favorable à l'unanimité sur le projet de cession du club à Frank McCourt», peut-on lire dans un court communiqué. Avec cette nouvelle étape de franchie, indispensable à la finalisation du rachat, le processus de vente pourrait s'accélérer et être définitivement acté dans les prochaines semaines. Après avoir assisté au match Marseille-Lyon (0-0) dimanche au Vélodrome, l'homme d'affaires de 63 ans était lundi à Paris pour présenter son projet de manière informelle devant la direction nationale de contrôle et de gestion de la Ligue de football (DNCG). «Je peux dire que ça a été très constructif, a glissé McCourt à sa sortie. La DNCG avait beaucoup de bonnes questions et nous y avons répondu le plus sincèrement et le plus correctement possible. Maintenant nous visons l'étape suivante.» Le futur propriétaire de l'OM devrait officiellement passer devant la DNCG une fois la vente du club officialisée. Et aujourd'hui, rien, ni personne, ne semble s'y opposer.