A L'APPROCHE DU CHOC CSC-DRBT L'ENTP met la pression sur les Sanafir

Les partenaires de Remache n'arrivent toujours pas à débloquer leur compte

Malgré un recrutement de choix effectué cet été au prix fort par la nouvelle tutelle du doyen de l'Est, le CS Constantine court toujours derrière un premier succès qui tarde à se réaliser, même à domicile.

Ce week-end, les Sanafir de l'antique Cirta accueillent au stade Hamlaoui le Difaâ voisin de Tadjenanet, à l'occasion d'un derby de l'Est qui fait craindre le pire à l'ancestral club constantinois cher à la ville des Ponts.

Un ténor qui a effectué pour l'instant, un début de saison très loin des ambitions affichées par l'Entp.

Pour preuve, après le déroulement de quatre journées, les Clubistes occupent actuellement l'avant-dernière place avec deux points et comptent désormais pas moins de huit points de retard sur l'actuel duo de tête USMA-MCO. Pis encore, malgré un recrutement de choix effectué au cours de l'été au prix fort par la nouvelle tutelle du doyen de l'Est, le CS Constantine court toujours derrière un premier succès qui tarde à se réaliser, même à domicile. Il est vrai que lors de leur dernière sortie en date à Bologhine, les Sanafir ont longtemps tenu la dragée haute face aux Rouge et Noir de Soustara, avant de céder après la pause, sous le regard avisé de Roger Lemerre.

L'ancien sélectionneur des Bleus qui avait été pour rappel, reçu en grande pompe, le week-end passé à Constantine, a fini par refuser de reprendre en main la barre technique des Sanafir, d'autant plus que Lemerre a estimé que l'atmosphère actuelle au sein du CSC ne serait nullement propice à la sérénité.

Roger Lemerre sur lequel les dirigeants actuels avaient décidé de miser gros, après le départ du Franco-Portugais Didier Gomes, aurait surtout constaté de visu que la guerre des clans faisait encore rage au sein du CSC, en laissant clairement entendre à l'Entp que cette dernière va devoir impérativement remettre sérieusement de l'ordre au sein du ténor constantinois. En d'autres termes plus clairs, l'ancien coach français des Sanafir, a tout simplement renvoyé à la case départ un club qui se cherche encore en ce début de saison. Comme si quelque part le mauvais sort continue de s'acharner sur le CS Constantine, Yacine Bezzaz est désormais out pour six semaines environ, pour cause de sérieuse blessure contractée au niveau d'un pied qui s'est malheureusement fissuré au cours du match USMA-CSC.

Le principal homme-orchestre, et habituel talentueux meneur de jeu des Vert et Noir étant désormais absent pendant plus d'un mois, alors que Mourad Meghni continue de connaître des hauts et surtout des bas sur le plan physique, le match derby prévu dans 48h contre le très coriace Difaâ voisin, ne s'annonce guère de tout repos pour Khouda qui cochera de nouveau en solo les Sanafir. De plus, sur le vu des résultats des plus probants acquis à ce jour par le DRB Tadjenanet, toujours sous la houlette de l'entraîneur Liamine Bougherrara, les Sanafir sont désormais plus que jamais déjà dos au mur.

Un choc constantinois que veulent remporter à tout prix le CSC qui souhaite entamer ce vendredi son véritable départ parmi l'élite de la Ligue 1 Mobilis.

Ce vendredi, on priera surtout pour que les Sanafir redeviennent conquérants à Hamlaoui, notamment en présence d'un public fidèle qui compte sur un salutaire sursaut d'orgueil des populaires Vert et Noir.

Roger Lemerre ne viendra pas

Le technicien français Roger Lemerre ne reviendra pas à la barre technique du CS Constantine. c'est lui-même qui a annoncé la nouvelle avant-hier aux dirigeants du CSC, qui voulaient le récupérer après le divorce avec le Franco-Portugais Didier Gomez. «Lemerre justifie sa décision par des raisons personnelles et familiales. C'est dommage. Il nous a fait perdre du temps», a déclaré l'un des dirigeants clubistes, Saïd Hamiti, à la Radio algérienne. C'est une mauvaise nouvelle pour les supporters du CSC qui avaient réservé un accueil chaleureux et spécial à l'ancien sélectionneur de la France et de la Tunisie, qui a séjourné pendant quatre jours à Constantine où il a visité les installations sportives du club avant d'assister au match du CSC face à l'USM Alger, samedi à Bologhine.