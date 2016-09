AFRICAINS D'EUROPE Slimani et Mahrez brillent

Le duo des Verts marche à merveille

Les Algériens Slimani et Mahrez ont brillé avec Leicester: pour ses débuts en Premier League, le premier, recrue record des Foxes (30 millions d'euros) a marqué deux fois de la tête contre Burnley (3-1), son coéquipier en sélection étant à l'origine du dernier but.





Angleterre

Le Nigérian Kelechi Iheanacho a encore fait des étincelles avec Manchester City. Le remplaçant de Sergio Agüero, âgé de seulement 19 ans, a marqué un but et réalisé une passe décisive lors de la victoire contre Bournemouth (4-0). C'est son troisième match de Premier League de suite avec un but. Son compatriote Alex Iwobi a lui aussi montré que son équipe pouvait compter sur lui. Le Gunner a été impliqué sur deux des quatre buts d'Arsenal contre Hull (4-1). D'abord un tir dévié par Alexis Sanchez, puis en réalisant une talonnade sur un une-deux pour le but de Theo Walcott. Le défenseur sénégalais de Sunderland Papy Djilobodji n'a lui pas été en veine. Incapable de renvoyer un ballon de Dele Alli, il a offert le seul but de la rencontre à Harry Kane, pour une victoire de Tottenham.



Allemagne

Les défenseurs sénégalais Fallou Diagne et Ludovic Sane traversent un moment difficile dans une équipe de Brême qui a encaissé quatre buts en première période samedi à Mönchengladbach (défaite 4-1). Diagne, avec trop de duels perdus, a sa part dans la débâcle, et a été remplacé à la mi-temps par l'entraîneur Viktor Skripnik. Ce dernier a été limogé quelques heures plus tard. Le Ghanéen Abdul Rahman Baba, le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting et l'Algérien Nabil Bentaleb ont eux livré un bon match contre le Hertha Berlin, mais n'ont pu éviter la défaite (0-2) de Schalke, qui s'enfonce dans le doute après trois défaites en trois journées. Enfin l'équipe de Marvin Matip, capitaine camerounais d'Ingolstadt, a fait mieux que vendre chèrement sa peau samedi à l'Allianz Arena contre l'ogre Bayern Munich. Avant de s'incliner (3-1), Ingolstadt a même ouvert le score à la 8e minute, et s'est ensuite créé plusieurs occasions.



Italie

Avec la Lazio Rome, vainqueur 3-0 de Pescara, le défenseur central angolais Bastos a provoqué, sans conséquence, un penalty. Pour le reste, il a de nouveau été très solide et a confirmé qu'il était sans doute une très bonne pioche du recrutement romain. L'attaquant sénégalais Keita Baldé a lui offert une passe décisive parfaite à Immobile pour le troisième but. Match tranquille samedi pour les Africains de Naples. En défense centrale, le Sénégalais Kalidou Koulibaly a rarement été menacé par les attaquants de Bologne, finalement battu 3-1, et a tranquillement géré son match. Sur le flanc gauche, l'Algérien Faouzi Ghoulam a pris peu de risques, l'essentiel du travail offensif étant assuré par Lorenzo Insigne. En face, le milieu ghanéen Gonfred Donsah a fait son retour après cinq mois d'absence. Il a joué une demi-heure sans particulièrement briller. Le défenseur central marocain de la Juventus Mehdi Benatia n'a lui joué que 23 minutes lors du derby d'Italie perdu face à l'Inter Milan (2-1). Blessé à la cuisse gauche, il a dû laisser sa place à Barzagli. Son coéquipier ghanéen Kwadwoh Asamoah est lui à l'origine du deuxième but de l'Inter en perdant le ballon dans son camp sur une passe en retrait manquée.



Espagne

Saison bien lancée pour Mehdi Carcela-Gonzalez: pour sa première titularisation sous le maillot de Grenade, le Marocain a été à l'origine des deux buts du club andalou chez le Betis Séville (2-2) vendredi soir. Le milieu offensif a d'abord ouvert lui-même la marque d'une belle frappe rasante au ras du poteau, soit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur le deuxième but, il a réussi un incroyable slalom dans la défense sévillane et lorsqu'il a perdu le ballon, en bout de course, Alberto Bueno avait bien suivi et a doublé la mise. Le défenseur algérien Aissa Mandi, aligné en charnière centrale du côté du Betis Séville, a lui aussi signé un bon match. Il a sans doute été le meilleur des siens et il aurait même pu être le héros de la soirée si sa tête ne s'était pas écrasée sur le poteau en fin de rencontre.



France

Le défenseur malien de l'AS Monaco Almamy Touré a joué son 2e match et a connu sa première titularisation cette saison face à Rennes ce week-end (succès 3 à 0). A 20 ans, il a été passeur décisif sur le but de Radamel Falcao pour l'ouverture du score.