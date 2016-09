DIFFUSION DES MATCHS DES VERTS La FAF avertit les télés privées

Par Saïd MEKKI -

La FAF et l'EN sont exposées à des sanctions sévères de la FIFA à cause des agissements de certaines chaînes privées qui recourent au piratage et à la diffusion de séquences des matchs des Verts alors que les droits TV sont détenus par une chaîne étrangère.

Le Bureau fédéral a saisi l'occasion de sa réunion élargie aux présidents des ligues régionales, avant-hier, au Centre technique national de la FAF, sous la présidence de Mohamed Raouraoua, pour livrer quelques avertissements aux clubs et pour la première fois aux médias dont les TV et les photographes. Ainsi et évoquant le chapitre «Droits télé», la FAF précise que «la FIFA, la FAF et les détenteurs de droits de retransmission des rencontres de l'Equipe nationale ont constaté avec regret que des images d'avant le coup d'envoi, des coulisses des matchs et de fin de matchs sont filmées clandestinement et diffusées illégalement par des télévisions privées algériennes. Des photographes de la presse écrite accrédités en tant que tels, profitent de leur présence sur la main courante ou dans les tribunes pour prendre des images interdites à la diffusion».



L'EN risque l'élimination

La FAF tient ensuite à notifier que «La diffusion des matchs et des highs lights de l'Equipe nationale est non seulement strictement interdite, mais peut entraîner de très graves sanctions à notre fédération et même disqualifier notre Equipe nationale des compétitions internationales et notamment la CAN et la Coupe du monde.» Et c'est ainsi que le BF de la FAF fait cet appel: «Pour toutes ces raisons, la Fédération algérienne de football exhorte les médias appelés à couvrir la rencontre Algérie-Cameroun à faire preuve de bon sens et de responsabilité pour éviter à l'Equipe nationale algérienne et à la Fédération de lourdes sanctions financières et sportives qui risquent de compromettre nos chances de qualification à la Coupe du monde 2018», avant d'avertir que «par ailleurs, la Fédération algérienne de football et les détenteurs de droits se réservent le droit de recourir à toute mesure nécessaire pour défendre les intérêts de notre Equipe nationale et de la Fédération algérienne de football jusqu'à d'ester en justice les médias réfractaires et de déposer des plaintes auprès des administrations de gestion des satellites et de diffusion».



Rajevac et Mansouri ont bouclé leur tournée en Europe

En restant sur la sélection algérienne de football, la FAF a évoqué la préparation du prochain match des Verts face au Cameroun prévu au stade Mustapha-Tchaker le dimanche 9 octobre 2016 à 20h30. Elle indique donc que «Milovan Rajevac et Yazid Mansouri ont déjà supervisé six matchs en Europe et continueront à le faire pour voir l'état de forme des internationaux algériens. Nabil Neghiz s'occupe pour sa part des joueurs locaux». Pour les dispositions de cette rencontre: «La FAF et la wilaya de Blida prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce match.» Concernant la domiciliation du match Nigeria-Algérie de novembre 2016, qui entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, la FAF a indiqué «attendre que la Fédération de football du Nigeria lui annonce la date et le lieu de la rencontre pour dépêcher des précurseurs afin de préparer le séjour de l'Equipe nationale dans ce pays». Quant à la phase finale de la CAN 2017 prévue au Gabon, la FAF annonce que «toutes les dispositions pour dépêcher des précurseurs pour la préparation du séjour de la délégation algérienne qui sera, par tirage au sort, affectée dans l'une des quatre villes qui abriteront les matchs de la CAN: Libreville (deux stades), Franceville (un stade), Port-Gentil (un stade), Oyem (un stade). Enfin, le Bureau fédéral a déjà arrêté toutes les conditions matérielles, financières et administratives pour le tournoi finale CAN 2017 et qualification à la Coupe du monde 2018».



La Chambre de résolution des litiges fixe son dernier délai

D'autre part et pour revenir aux avertissements, «le Bureau fédéral déplore par ailleurs certaines déclarations intempestives de responsables de clubs qui s'attaquent aux différentes structures du football national et notamment aux arbitres sans juste raison. Dorénavant, les responsables de tels dépassements seront traduits devant les organes juridictionnels.» De son côté, «la Chambre de résolution des litiges avertit les clubs concernés que si à la fin de la phase aller, les régularisations ne sont pas opérées, ils s'exposeront à l'interdiction de recrutement et éventuellement aux mesures qui seront prononcées par la Commission de discipline.». Evoquant les clubs des Ligues régionales, le BF indique qu' «une lettre sera envoyée par les responsables des Ligues de wilaya aux walis pour les informer que les clubs qui n'ont pas payé leurs dettes et les droits d'engagement ne participeront pas aux championnats régionaux. Un dernier délai leur sera toutefois accordé pour le faire, faute de quoi les championnats auront démarré et ces clubs retardataires ne pourront plus être engagés». D'autre part, le Bureau fédéral avertit que «dorénavant, chaque club qui ne s'inscrit pas en coupe d'Algérie devra payer une amende de 50 000 DA.

En cas de récidive, il risque des sanctions allant jusqu'à la défalcation de points en championnat...» Question arbitrage, le BF annonce que l'Algérie abritera pour la première fois «du 17 au 22 octobre 2016, le séminaire Futuro 3 (le plus haut niveau de formation de la FIFA) en présence des experts FIFA qui, également, organiseront des séminaires spécifiques pour les arbitres de l'élite et pour les instructeurs algériens. De plus, le Bureau a approuvé la nomination du président de la commission des désignations des arbitres. Concernant le football féminin le BF annonce également que la Ligue du football de cette catégorie organisera à partir de cette saison une coupe de la Ligue pour multiplier le nombre de matchs du football féminin afin d'améliorer le niveau de nos joueuses. La Ligue organisera également au mois d'octobre la Supercoupe qui opposera le champion d'Algérie et le vainqueur de la coupe d'Algérie.».