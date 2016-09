AC MILAN La vente du club menacée?

Selon l'agence financière Bloomberg, les investisseurs chinois souhaitant racheter le club italien auraient fourni un document bancaire falsifié, qui était censé prouver la solidité financière de leur consortium lors des négociations initiales. D'après Bloomberg, les documents comprenaient «l'en-tête de la Bank of Jiangsu Co. censée présenter les mouvements enregistrés sur le compte de la société de l'un des membres du consortium». Contactée mardi par l'agence américaine, la Bank of Jiangsu a répondu par e-mail qu'elle n'avait jamais édité un tel document, ce qui risque de faire beaucoup de peine à Silvio Berlusconi, qui avait fait ses adieux aux Rossoneri avec la certitude que «l'équipe a un groupe qui a les ressources nécessaires et la volonté d'investir pour permettre à l'AC Milan de rivaliser avec les grands clubs internationaux».