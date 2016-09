BIENTÔT DE RETOUR EN EUROPE Belhadj dans le viseur du Torino

Libre après la fin de son contrat cet été avec Al Sadd du Qatar, l'ex-international algérien, Nadir Belhadj, est dans le viseur du Torino (Série A italienne). Après un long passage réussi à Al Sadd (plus de 140 matchs avec le club qatari) Nadir Belhadj serait dans les petits papiers du club italien. Le second club de la ville de Turin souhaite recruter en urgence un latéral gauche supplémentaire afin de pallier la blessure de Cristian Molinaro victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et donc absent au minimum 6 mois. Sinisa Mihajlovic, entraîneur du Torino et aussi ancien latéral gauche (Lazio, Inter, As Roma), serait séduit par le profil de Nadir Belhadj. Cependant, pour le poste l'Algérien de 34 ans est en ballottage avec l'Argentin Juan Vargas (32 ans) et le Guinéen Kevin Constant (29 ans), tous deux également libres de tout contrat.