BÉTIS SÉVILLE Mandi de nouveau blessé

Le défenseur central de l'Equipe nationale, Aïssa Mandi, a raté avant-hier soir le grand derby de Séville entre son nouveau club espagnol, le Bétis, et le FC Séville, comptant pour la cinquième journée de la Liga. Cette rencontre a vu finalement les partenaires de l'international algérien s'incliner 1-0 sur la pelouse de leur voisin. Mandi souffre d'une nouvelle blessure. «Pour une blessure, je ne peux pas jouer ce grand match, mais je suis 100% avec mes camarades», a annoncé l'international algérien sur son compte Twitter. L'ancien capitaine de Reims a raté le dernier match des Verts contre le Lesotho à cause d'un pépin physique et le sélectionneur national, Milovan Rajevac, espère le récupérer pour le choc du 9 octobre prochain face au Cameroun.