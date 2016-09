CHALLENGE INTERNATIONAL DE SAUT D'OBSTACLE Le premier tour demain à Skikda

Le premier tour du challenge international de saut d'obstacles, catégorie «A, B et C», aura lieu vendredi prochain au centre équestre El-Assil de Skikda, a-t-on appris hier auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cette compétition de sport hippique d'une journée, organisée conjointement par la FEA et le Club équestre El-Assil de Skikda sous l'égide de la Fédération équestre internationale (FEI), verra la participation de 100 à 120 couples cavaliers et chevaux de 16 clubs équestres du pays âgés de 15 ans et plus titulaires de 1er et 2e degrés, chevaux «Open» 6 ans et plus. Le programme comprend trois épreuves. La première prévoit le déroulement de l'épreuve «C» du premier tour en deux phases à temps différé sur des obstacles de 100 et 110 centimètres, destinés aux cavaliers âgés de 15 ans et plus, 1er degré minimum et chevaux âgés de 6 ans et plus. La deuxième épreuve du challenge de la FEI, fait appel aux cavaliers âgés de 15 ans et plus, titulaires du 1er degré et 2ème degré, chevaux Open âgés de 6 ans et plus et sera disputée en deux manches A et B, jugées au barème A sans chronomètre pour la première manche et au chronomètre pour la seconde sur des hauteurs de 110 à 120 centimètres. La troisième et dernière épreuve de ce challenge international du parcours «A» sera avec des difficultés progressives et joker, jugées au chronomètre avec chevaux âgés de 6 ans et plus et dimensions des obstacles de 120 à 130 cm. Ce concours de calibre international sera supervisé par un juge international représentant la Fédération équestre internationale. Cette manifestation sportive permettra, selon ses organisateurs, aux cavaliers de se mesurer sur des parcours techniques élaborés par des experts internationaux et de prétendre à un classement mondial établi par la FEI. A l'issue des trois concours, les cavaliers qui réalisent les meilleures performances dans la catégorie «A» seront qualifiés à la phase finale du challenge mondial de FEI qui aura lieu en 2017 dans un lieu non encore fixé. Ce challenge international composé de trois tours, dont le 2éme tour aura lieu le 1er octobre prochain à Tiaret à l'occasion de la 9e édition du Salon du cheval, constituera également une occasion d'évaluer le niveau de la pratique équestre dans différents pays affiliés à la FEI, a-t-on ajouté.