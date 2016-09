CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET AÉROBIC La 3e étape les 23 et 24 septembre à Béjaïa

La 3ème et dernière étape du Championnat national de gymnastique rythmique et aérobic individuel, benjamins, minimes et cadets (filles et garçons) aura lieu les 23 et 24 septembre à la salle du complexe sportif de Béjaïa, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de gymnastique. 230 athlètes (80 filles en rythmique et 150 filles et garçons en aérobic), représentant les ligues d'Alger, Aïn Defla, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Oran et Béjaïa, sont attendus à cette manifestation sportive. La première journée

de la compétition sera consacrée aux épreuves de gymnastique rythmique au nombre de cinq (la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban), tandis que la seconde journée prévoit le déroulement des épreuves en aérobic. A l'issue de cette dernière étape les meilleurs athlètes de chaque catégorie seront qualifiés à la phase finale du championnat d'Algérie, qui aura lieu fin octobre à Tipasa, lors du Festival national des sports gymniques toutes catégories qui regroupera différentes spécialités.