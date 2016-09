DOPAGE-FIFA La suspension de Amrous étendue au niveau mondial

Le président de la commission de discipline de la FIFA a décidé d'étendre au niveau mondial la sanction de quatre ans infligée au joueur Hocine Amrous (JSM Skikda) pour infraction aux règles antidopage, a indiqué avant-hier la Fédération internationale de football (FIFA). Amrous avait été suspendu par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) pour une durée de quatre ans. Cette sanction qui avait pris effet le 10 avril 2016, a été prise par la commission de discipline de la LFP pour «consommation de produits prohibés». Le joueur Amrous est suspendu jusqu'au 9 avril 2020. Cinq joueurs algériens au total avaient été suspendus pour quatre ans chacun pour avoir consommé des «produits prohibés», lors de la saison 2015-2016: Youcef Belaili (USM Alger), Rafik Boussaid (RC Arba), Kheireddine Merzougui (MC Alger) et Ghassiri Noufel et Hocine Amrous (JSM Skikda). Outre Amrous, le président de la commission de discipline de la FIFA a décidé d'étendre au niveau mondial les sanctions imposées à cinq autres joueurs originaires d'Arabie saoudite, du Belarus, d'Afrique du Sud, de RD Congo et de Malte pour des infractions aux règles antidopage. Les sanctions sont étendues en accord avec l'article 136 ss du Code disciplinaire de la FIFA.