ELLES SERONT RÉALISÉES DANS LES DIFFÉRENTES WILAYAS 70 nouvelles auberges pour la jeunesse

Soixante-dix nouvelles auberges de jeunesse seront bientôt réalisées dans les différentes wilayas du pays, a annoncé avant-hier à Oran le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Ces nouvelles infrastructures d'accueil permettront de renforcer le parc national qui compte déjà 170 auberges opérationnelles, a précisé le ministre à l'issue d'une visite de travail dans la wilaya d'Oran, marquée par l'inauguration d'une Maison de jeunes et d'un bassin de loisirs aquatiques. Le réseau national sera davantage consolidé par d'autres actions, telles celles portant réalisation de nouveaux camps de jeunes, a-t-il ajouté, signalant qu'un autre programme est inscrit au profit des wilayas déléguées. La visite du ministre à Oran intervenait dans le cadre de l'évaluation du programme de mobilité des jeunes mis en place pour l'été 2016. Ce programme, a-t-il rappelé, a bénéficié à plus de 15.000 jeunes des régions du Sud et des Hauts-Plateaux, leur donnant la possibilité de découvrir les sites culturels et historiques des wilayas côtières. Il a signalé dans ce sens que les échanges se poursuivront avec des programmes de séjour pour les jeunes des wilayas du littoral qui, à leur tour, visiteront les régions du Sud et des Hauts-Plateaux et ce, durant les prochaines vacances d'hiver et de printemps. Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a affiché sa satisfaction quant à la qualité des structures d'accueil du pays qui ont permis d'organiser des séjours confortables pour les jeunes. La nouvelle de Maison de jeunes qu'il a inaugurée est implantée au quartier Akid Lotfi, situé côté Est de la ville d'Oran, où une vingtaine d'activités sont proposées (sport, musique, arts plastiques, coiffure, couture et autres). Le bassin de loisirs aquatiques a été, lui, réalisé sur le site d'extension de l'auberge de jeunesse de Cap Falcon, dans la commune d'Aïn El-Turck. Cette auberge a accueilli plus de 1 500 jeunes au titre du programme de mobilité. Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite de travail, le ministre a notamment réaffirmé les engagements de son département à promouvoir le développement des programmes jeunesse, à activer les grands chantiers tel celui du futur stade olympique d'Oran, et à favoriser la bonne évolution des athlètes tant pour les compétitions nationales que pour les prochains rendez-vous internationaux.