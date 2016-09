FIFA Le TAS accable un Platini négligent

Le Tribunal arbitral du sport a jugé l'ancien international tricolore «peu crédible» dans ses justifications.

Quatre mois après avoir vu sa suspension réduite de six à quatre ans, Michel Platini en sait plus sur les raisons qui ont conduit à cette décision. Il avait été mis en cause pour un versement de 1,8 million d'euros perçu en 2011 pour un travail de 2002 auprès de Joseph Blatter. Le Tribunal arbitral du sport a en effet publié sur son site l'intégralité de sa délibération. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancienne gloire des Bleus n'a pas dû en apprécier les détails. En effet, l'instance y précise qu'elle n'a pas cru à la défense de l'ex-président de l'UEFA. Rappelons que Michel Platini avait affirmé qu'un «contrat oral» avait été convenu avec l'ancien dirigeant de la FIFA. «Aucun élément de preuve contemporain à la conclusion de l'accord oral ne démontre que M.Blatter et M.Platini auraient effectivement convenu, de manière contraignante, que la FIFA allait engager l'appelant en tant que conseiller technique pour un montant de 1000.000 francs suisses», peut-on lire. Et si les versions des deux anciens patrons du football concordent, elles n'ont pas suffi à convaincre le TAS. «Le seul fait qu'ils indiquent tous deux avoir conclu l'accord oral n'est pas suffisant, aux yeux de la formation, pour retenir l'existence de celui-ci En effet, étant tous deux incriminés dans des procédures pénales et disciplinaires, il est dans leur intérêt de présenter une version concordante des faits.» Platini a été jugé négligent par la formation.

«Au moment des faits, en 1998-1999 (...), il était un dirigeant expérimenté dans le domaine du football, qui devait savoir qu'un contrat de l'importance de celui qu'il prétend avoir conclu devait être couché sur papier, estime le TAS. L'appelant a d'ailleurs lui-même admis, lors de l'audience devant le TAS, qu'un contrat oral tel celui qu'il prétend avoir conclu avec M. Blatter, ne serait pas admissible à l'UEFA, dont il est le président. Ceci démontre encore l'invraisemblance de l'accord oral.» Mais Michel Platini compte bien continuer à se défendre. D'après L'Equipe, il devrait très prochainement se tourner vers la justice civile suisse.