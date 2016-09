LEICESTER ÉLIMINÉ DE LA LEAGUE CUP Mahrez et Slimani ménagés

Leicester City a été sorti dès sont entrée en lice en League Cup, par Chelsea, dans la prolongation, 2-4 avant-hier soir. Le coach des Foxes, Claudio Ranieri, avait laissé Islam Slimani dans les tribunes et Ryad Mahrez sur le banc pour les préserver en vue du match de Premier League samedi prochain face à Manchester United et celui de Champions League mardi d'après contre le FC Porto. L'Italien avait aligné en attaque Okazaki et Musa et Gray à droite à la place de Mahrez. Le match s'est emballé très vite, avec un doublé du Japonais (17', 34'), mais Chelsea a réussi à remonter le score. Après une réduction de l'écart de Cahill dans les arrêts de jeu de la première période, Azpilicueta égalise dès la reprise (49'). Ranieri fait entrer Ulloa, puis Vardy et enfin Amartey, mais aucun de ces joueurs n'arrivera à faire la différence. C'est finalement dans la prolongation que Fabregas inscrira deux nouveaux buts (92' et 94') pour qualifier Chelsea au prochain tour.