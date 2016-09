OPEN FÉDÉRAL DE TENNIS DE TABLE (JEUNES) La 1ère édition ce week-end à Alger

Le premier Open fédéral jeunes de tennis de table aura lieu demain et après-demain à la salle OMS les Eucalyptus (est d'Alger), a-t-on appris hier auprès du directeur de l'organisation sportive de FATT, Azzedine Amalou. Cette compétition de deux journées, organisée par la ligue d'Alger de tennis de table en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis de table verra la participation de plus de 200 jeunes pongistes, issus de différents clubs et ligues du pays dans les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors (filles et garçons). La première journée de la compétition sera consacrée aux éliminatoires dans les différentes catégories en filles et garçons, tandis que les finales auront lieu samedi.