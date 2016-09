SELON UN SONDAGE AUPRÈS DES ALLEMANDS Beckenbauer ne mérite plus le surnom de Kaiser

Une majorité d'Allemands estime que Franz Beckenbauer ne mérite plus son surnom de «Kaiser Franz» (Empereur Franz) depuis les dernières révélations de presse sur sa rémunération cachée pour l'organisation du Mondial 2006, selon un sondage publié hier. Selon ce sondage publié sur le site Internet du magazine Stern et réalisé par l'institut Forza, 55% des 1200 personnes interrogées estiment que son surnom de «Kaiser» n'est plus justifié. Pour 35% des sondés cependant, l'homme qui fut Champion du monde en 1974 comme capitaine de l'équipe d'Allemagne, et en 1990 comme entraîneur, mérite toujours son surnom, qui lui fut attribué par la presse à la fin des années 1960. La semaine dernière, l'hebdomadaire Der Spiegel a affirmé que Beckenbauer, 71 ans, avait touché 5,5 millions d'euros pour son travail d'organisateur du Mondial 2006 en Allemagne, alors qu'il avait toujours affirmé avoir accompli «bénévolement» cette tâche. Beckenbauer a touché cette somme dans le cadre de prestations publicitaires pour l'un des sponsors de la Coupe du monde, mais l'argent lui a été directement versé par la fédération allemande et a été prélevé sur la donation du sponsor, selon Der Spiegel. Cette affaire n'a rien à voir avec les autres enquêtes ouvertes contre Beckenbauer dans le cadre de l'attribution du Mondial 2006, si ce n'est qu'elle écorne encore un peu plus l'image d'un personnage emblématique du football allemand. Le Comité de candidature du Mondial 2006 est soupçonné d'avoir acheté les votes de certains électeurs de la FIFA pour obtenir la compétition, au détriment de l'Afrique du Sud.