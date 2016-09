CS CONSTANTINE-DRB TADJENANET (DEMAIN-17H) Les Sanafir à la recherche du déclic

Par Bachir BOUTEBINA -

Une très belle affiche constantinoise à suivre demain sur l'excellente pelouse du stade Hamlaoui où les débats s'annoncent des plus indécis et au cours desquels la pression sera surtout palpable du côté des Sanafir.

Demain, l'ancestrale capitale de l'Est Cirta sera le théâtre privilégié d'un derby constantinois de premier choix, qui mettra aux prises les Sanafir du CSC et le très coriace redoutable voisin Difaâ Tadjenanet. Une confrontation locale qui se déroulera demain en présence d'un public record, et dans un stade Hamlaoui que compte bien enflammer le très populaire Doyen de l'Est. Un CS Constantine désormais dos au mur, et surtout sérieusement mis en demeure de réagir au plus vite ce week-end, pour remporter enfin un premier succès en guise de véritable sursaut d'orgueil. Prestige oblige, les Clubistes de l'antique Cirta aborderont dans 24h, un match derby qui vaut désormais son pesant d'or pour les Sanafir qui miseront sur le retour annoncé d'un élément de la trempe de Mourad Meghni, notamment après avoir reçu le O.K. du staff médical. Mais Khouda qui va encore assurer l'intérim, en attendant le recrutement d'un prochain coach, sait pertinemment que l'ancien maestro de l'EN ne pourra pas à lui seul porter sur ses épaules un match durant lequel, les gars de Tadjenanet sont capables de faire très mal à leur prestigieux hôte voisin. Il est surtout très clair que les coéquipiers du portier Cédric doivent impérativement éviter à tout prix de revivre les mêmes scénarios vécus coup sur coup devant l'ESS et le MOB. Un syndrome devenu systématique dans les rangs du CSC, notamment à domicile. De plus, l'Entp veut à tout prix voir son équipe mettre fin à une série de quatre matchs sans la moindre victoire. Des contre-performances qui ont plongé les Sanafir dans les profondeurs du classement avec deux points.

Côté Difaâ de Tadjenanet, c'est par contre l'euphorie et la satisfaction d'avoir entamé le nouveau championnat sur les chapeaux de roue, puisque le DRBT occupe désormais la seconde place avec 8 points. Les gars du Difaâ ont surtout encore fait étalage d'un football très solide sous la houlette de leur omniprésent coach Liamine Bougherrara, et les camarades de l'excellent Hadded vont certainement se présenter demain à Constantine, avec de très sérieux arguments à faire valoir. Une très belle affiche constantinoise à suivre demain sur l'excellente pelouse du stade Hamlaoui, où les débats s'annoncent vraiment des plus indécis, et au cours desquels la pression sera surtout palpable du côté des Sanafir.

Un face-à-face qui promet sur tous les plans entre deux ténors de l'Est que tout sépare actuellement au classement. Tadjenanet sera-t-elle la première victime du réveil de son ainée l'antique Cirta, ou bien se fera-t-elle un point d'honneur de damer le pion à son historique hôte voisin? Réponse dans 24h.