LE STADE DU 5-JUILLET SERA REFERMÉ DE NOUVEAU Il y aura-t-il des sanctions cette fois?

Par Saïd MEKKI -

Finalement, les six milliards de DA sont partis en fumée

Un an après sa réouverture par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Tahmi, le stade olympique sera fermé pour une énième fois. On se demande si, cette fois-ci, les responsables de ce scandale seront sanctionnés?

Une année après sa réouverture, le stade du 5-Juillet d'Alger sera fermé pour une période de six semaines à partir du 25 septembre pour la pose d'une nouvelle pelouse en gazon naturel, au moment où une commission d'enquête qui déterminera les responsabilités de la détérioration de celle-ci est déjà installée. C'est ce qu'a indiqué avant-hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, M.El Hadi Ould-Ali, lors d'une visite d'inspection au stade olympique d'Alger: «La pelouse est vraiment en mauvais état. Le stade sera fermé pour la pose d'un nouveau gazon dans un délai maximum de six semaines.» Les derbys algérois USMH-NAHD, prévu aujourd'hui et CRB-USMA programmé demain auront lieu comme prévu au stade du 5-Juillet et les travaux débuteront juste après ces deux rencontres. La pelouse du stade olympique d'Alger s'est nettement détériorée depuis l'entame de la nouvelle saison, une situation dont se sont plaints les différents clubs d'Alger, lors des derbies disputés dans cette enceinte. Or, les deux premières questions qui fusent sont: «Qui paiera la facture et qui paiera les pots cassés?»



Une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités

«Nous avons mis en place une commission ministérielle pour déterminer les responsabilités de cette dégradation et prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes dans l'obligation de gérer d'une manière rationnelle les deniers publics», a affirmé le ministre à la presse avant-hier. Interrogé sur les raisons de cette dégradation inexpliquée, le responsable de l'entreprise «Végétale Design» chargée de la pose et du suivi du gazon, Farid Boussaâd, a indiqué que le problème est dû à un champignon au niveau de la plupart des pelouses dans le monde. «Il n'y a pas de problème majeur dans la conception de la pelouse (préparation, drainage..), mais le problème est juste végétal. La pelouse a été utilisée avant d'atteindre une maturité complète. En plus, notre collaboration avec l'Office du complexe olympique (OCO) en ce moment se limite à l'assistance technique, c'est-à-dire une intervention une fois par mois», a expliqué Boussaâd. Dans ce sens, M.Ould Ali a instruit le directeur général de l'OCO, Youcef Kara, de ne pas se contenter de l'assistance technique, mais de penser à établir un contrat de maintenance et de suivi permanent de la pelouse. Ce qui, en d'autres termes, est considéré comme une «erreur» de la part des responsables concernés dans la mesure où s'il y avait de ce côté un suivi et une maintenance de la part des spécialistes, la pelouse ne se serait pas du tout dégradée une année précisément après la réouverture de cette enceinte sportive. En effet, il est très important de rappeler qu'au début du mois de septembre dernier, soit le 10 septembre 2015, à la veille de sa réouverture, le directeur général du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, M.Youcef Kara avait bien déclaré que la nouvelle pelouse du stade du 5-Juillet est apte à accueillir trois rencontres en une semaine. «Je tiens à rassurer tout le monde quant à la très bonne qualité de la nouvelle pelouse en gazon naturel du stade du 5-Juillet. Je dirai même qu'elle est en mesure d'accueillir trois matchs en une semaine sans qu'elle ne soit affectée», avait alors déclaré Kara à la Télévision nationale. Fermé depuis septembre 2013 pour des travaux de rénovation, le stade olympique a réouvert ses portes à l'occasion du derby USM El Harrach-NA Hussein Dey, dans le cadre de la quatrième journée du championnat de Ligue 1.



Six milliards de DA pour deux étapes dont une à refaire!

Outre la pose de nouvelle dallettes au niveau de toutes les tribunes supérieures, le grand stade de la capitale s'est vu également germer une nouvelle pelouse semée à l'aide d'une «technique moderne utilisée pour la première fois en Algérie», avait rassuré le premier responsable du complexe Mohamed-Boudiaf. Néanmoins, Kara tient à «protéger» la nouvelle pelouse en lui évitant la surcharge. C'est ce qui explique sa décision de programmer seulement les derbys algérois ainsi que les rencontres de la sélection nationale au niveau de l'arène olympique, justifiant cette décision par des «raisons techniques». D'autre part, la troisième étape de rénovation du stade du 5-Juillet portant sur l'extension des tribunes et la couverture toiture de toute l'enceinte, a été gelée, avait indiqué Youcef Kara le directeur général du complexe olympique Mohamed Boudiaf. En effet, cette infrastructure allait connaître une extension de ses tribunes pour porter à 80.000 places sa capacité d'accueil. Un projet élaboré du temps de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Tahmi. Une couverture toiture était également prévue. Néanmoins, les difficultés financières auxquelles fait face le pays ont poussé les pouvoirs publics à geler plusieurs projets dans différents secteurs. Selon le directeur général du complexe olympique, les deux premières étapes ayant trait à la rénovation et la modernisation du stade du 5-Juillet ont coûté à elles seules six milliards de DA. Et voilà que le stade va, une fois de plus, être fermé et cette fois-ci pour une nouvelle pelouse. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une «double dépense»: la première pour la pose de la nouvelle pelouse et la seconde pour le «nouveau contrat de suivi et de maintenance qu'il faudrait à tout prix concrétiser pour ne plus avoir affaire à ce genre de mauvaise gestion, notamment dans le suivi et la maintenance...



La Supercoupe 2016 menacée

La Supercoupe 2016 entre le champion l'USM Alger et son voisin le MC Alger détenteur de la coupe, programmée le 1er-Novembre prochain au stade du 5-Juillet risque d'être délocalisée si on prend en compte la période de fermeture de six semaines indispensable pour la pose de la nouvelle pelouse. Le directeur général de «Végétale Design» s'est montré rassurant indiquant que ce match peut se dérouler à la date fixée. «Nous avons certes besoin de six semaines, mais en réalité la phase la plus compliquée pour la poussée de l'herbe est d'un mois. Donc, si les gens qui gèrent la compétition souhaitent voir la Supercoupe d'Algérie se jouer le 1er-Novembre au stade du 5-Juillet, je peux vous assurer que nous sommes capables de livrer une belle pelouse de qualité à l'occasion de cette grande empoignade», a promis Boussaâd. Il a en outre indiqué que le problème qui existe en Algérie est l'absence d'une gazonnière permettant le remplacement des pelouses avec la méthode des rouleaux préparés en gazonnière. «La pelouse du stade de France à titre d'exemple a été changée huit fois depuis sa mise en service. Le stade du 5-Juillet a abrité la saison dernière 34 matchs sans changement de gazon. Si nous installons une gazonnière, la pelouse serait exploitable dans la semaine qui suit», a conclu le DG de cette entreprise.