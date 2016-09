LIGUE 2 MOBILIS-3E JOURNÉE Le CABBA et la JSMB pour confirmer

Les partenaires de Yalaoui devront confirmer leur bonne entame du championnat

D'autres belles affiches sont inscrites au programme de cette 3e journée, notamment, MC El Eulma-USM Blida et ASO Chlef-ASM Oran, entre anciens pensionnaires de l'élite.

La 3e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end, s'annonce à l'avantage des actuels co-leaders, le CA Bordj Bou Arréridj et la JSM Béjaïa, qui outre l'avantage du terrain seront opposés à des adversaires prenables, et aux dépens desquels ils devraient consolider leur place en tête du classement. Le CABBA et la JSMB, les seuls clubs à avoir aligné deux succès en autant de matchs en ce début de saison, reçoivent en effet le WA Boufarik (9e) et l'US Biskra (15e), ce qui semble faire basculer les pronostics en leur faveur. Les Criquets et les gars de Yemma Gouraya devront néanmoins rester vigilants, et se méfier de la réaction de la «bête blessée» au risque de recevoir une mauvaise surprise, car le WAB et l'USB restent malgré tout de grands clubs, capables de réagir là où on s'y attend le moins. Le GS Macrara, avant-dernier avec zéro point et surtout le RC Arba, devenu lanterne rouge après la défalcation de trois points, sont également appelés à réagir lors de cette 3e journée, au risque d'accuser un retard insurmontable, et qui finira peut-être par leur être fatal. Une tâche qui cependant s'annonce des plus difficile, car le RCA et le GCM sont appelés à effectuer de périlleux déplacements, respectivement chez le CRB Aïn Fakroun (12e) et la JSMS (4e). Le duel CRBAF-RCA semble relativement plus équilibré sur papier, car mettant aux prises des adversaires qui se trouvent actuellement dans la même partie du tableau, mais le huis clos qui pèse sur le CRBAF devrait procurer une petite chance au RCA. D'autres belles affiches sont inscrites au programme de cette 3e journée, notamment, MC El Eulma-USM Blida et ASO Chlef-ASM Oran, entre anciens pensionnaires de l'élite. Des duels entre ténors donc et qui devraient se livrer à des combats acharnés pour rester au contact des actuels co-leaders pour conserver intactes leurs chances d'accession. La révélation de ce début de saison, le Paradou AC qui reste sur une éclatante victoire contre le MC El Eulma (4-0) sera en déplacement chez le MC Saïda au moment où le l'AS Khroub (11e) reçoit l'Amel Boussaâda (13e) dans un duel direct, entre mal classés. Les matchs de cette 3e journée sont programmés entre 16h30 et 19h et deux d'entre eux, en l'occurrence CABBA-WAB et ASO Chlef-ASMO seront retransmis en direct par la télévision, selon la Ligue de football professionnel.



Programme des matchs

Demain:

MCEE-USMB (16h30)

CRBAF-RCA (16h30, à huis clos)

JSMS-GCM (16h30)

JSMB-USB (19h)

CABBA-WAB (19h)

ASK-AB (16h30)

MCS-P AC (16h30)

Samedi:

ASO -ASMO (19h).