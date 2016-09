RACHID MEKHLOUFI, ANCIENNE VEDETTE DE L'ÉQUIPE DU FLN "Dépendre du football français est un danger"

Un fin connaisseur du football algérien

La colonisation, la France, le FLN et l'Algérie. La vie de Rachid Mekhloufi, 80 ans, ne ressemble à aucune autre. L'ancien attaquant se raconte, critique, dénonce et se prononce sur des thèmes comme l'omniprésence des binationaux en équipe d'Algérie, sans langue de bois. Voici quelques chapitres.



Sofoot.com: Vous avez la double nationalité, algérienne et française?

Rachid Mekhloufi: Non, non et non. Avant que l'Algérie ne soit indépendante, nous étions Français. À partir du moment où je suis parti en 1958, j'ai cassé «l'accord» que la France avait établi, disant que les Algériens étaient Français. Ma nationalité française s'est arrêtée en 1958.



Votre première sélection en équipe de France a eu lieu en octobre 1956, vous aviez 20 ans. Comment ça s'est passé?

Quand le sélectionneur se promenait sur terrain, on attendait qu'il donne sa sélection, les 20 joueurs convoqués pour le match. Ça nous préoccupait.

J'ai été international B, international militaire, jusqu'au moment où le sélectionneur m'a pris en équipe A. C'était pour un match contre la Russie.



Qu'est-ce que ça vous faisait de porter le maillot de l'équipe de France?

On était considérés comme français. La situation était claire et nette. Il n'y avait pas de question d'indépendance.



Vous vous sentiez Français à ce moment-là?

Comme tous les Algériens à cette époque-là.

Les Algériens étaient Français, enfin plus ou moins.

On avait un petit peu d'appréhension, de gêne, mais on était Français et considérés comme tels. Malheureusement, les Français d'Algérie n'étaient pas d'accord avec ça.

C'est pour ça qu'on a eu un petit conflit avec eux.





Qu'est-ce que vous pensez des cas des binationaux actuels. Ils sont Français, mais choisissent de jouer pour le pays de leurs parents.

Ce sont des choix personnels, attachés à la vie du joueur, à sa vie familiale. Si la famille est entièrement française, participe à la vie politique du pays, il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas la nationalité française. Mais il y a des cas où les familles la rejettent et donnent une image de la France à leurs enfants plus algérienne que française.



Jouer pour l'Algérie sans y être né, sans y avoir vécu, ce n'est pas un problème?

Ce sujet concerne les deux pays. N'oubliez pas qu'en Algérie, il y a énormément de joueurs qui attendent leur tour pour aller en sélection. Et ceux-là sont en quelque sorte punis, puisque nous faisons venir des joueurs - de qualité bien sûr - de France pour aider l'Equipe nationale A.

Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de politique de jeunes en Algérie. Il n'y a pas de formation, d'école de football pour permettre aux joueurs de l'Algérie d'avoir au moins une chance d'arriver en sélection.



Que pensez-vous de l'équipe algérienne actuelle?

C'est le top du top! Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui ont été formés en Algérie. Ils sont formés en Europe, notamment en France et ils font de l'ombre ou empêchent nos joueurs d'Algérie de progresser. Pour moi, les portes de l'Equipe nationale, pour nos jeunes, sont fermées. C'est un danger pour notre football.



Est-ce que les Algériens se reconnaissent dans leur équipe nationale? Les bons résultats actuels ne cachent-ils pas le problème que vous soulevez?

Les Algériens se reconnaissent dans leur équipe, mais ça cache le travail qui doit être fait en Algérie. Il n'y a pas d'Equipes nationales, junior, minime, cadet ou si elles existent, c'est bâclé. Je n'aime pas beaucoup la politique actuelle parce qu'il va arriver un moment où on va dépendre beaucoup plus du football français que de notre football.



Y a-t-il un joueur que vous admiriez en particulier?

Dans tous les matchs que je voyais, j'avais un modèle que je voulais imiter, mais c'était surtout des joueurs de l'équipe senior de Sétif. Mais j'admirais aussi un grand joueur: Larbi Ben Barek qui a joué à l'Olympique de Marseille et à l'Atlético de Madrid. C'était le top du top pour moi.



Vous n'avez pas disputé de Coupe du monde, notamment celle de 1958, ça vous manque?

L'équipe de France, c'était le passé. Il y avait un choix. J'aurais aimé jouer avec l'équipe d'Algérie en Coupe du monde. On aurait pu le faire parce qu'on avait une grande équipe. Malheureusement, c'était une période où on ne pouvait pas jouer la Coupe du monde. Mais vous savez, il ne faut jamais rien regretter. In Sofoot.com.