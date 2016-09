LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE:USM EL HARRACH-NA HUSSEIN DEY (AUJOURD'HUI-17H) Un derby gâché par la pelouse du 5-Juillet

Par Bachir BOUTEBINA -

Aujourd'hui en fin d'après-midi, les Harrachis de l'USMH et leurs voisins du Nasr d'Hussein Dey s'affrontent à huis clos en match avancé de la 5e journée de la Ligue 1 Mobilis. Un traditionnel derby de la capitale qui mettra aux prises dans quelques heures deux ténors algérois que cinq points séparent désormais au classement. Pour cause, lors du précédent round, les banlieusards d'El Harrach sont tombés dans le temps additionnel au stade Sefouhi de Batna face au CAB (0-1), alors que dans le même temps les Nahdistes s'offraient le luxe de battre au 5-Juillet le Mouloudia d'Alger.

Une première victoire du Nasria qui a permis aux Sang et Or de compter désormais à leur actif 7 points, tandis que leurs hôtes voisins du jour, restent pour l'instant bloqués à la 15e place avec deux petites unités.

Les Harrachis qui avaient pourtant fait bonne impression en revenant de Tizi Ouzou avec un précieux point du nul, arraché contre la JS Kabylie, notamment au lendemain de leur derby perdu devant le MCA, dernière victime en date du NA Hussein Dey, sont aujourd'hui dos au mur. Les coéquipiers du jeune excellent portier Harrachi Zeghba, et notamment de l'inusable Younès, l'actuel atout numéro un de l'USMH, savent très bien qu'ils vont devoir sortir le grand jeu cet après-midi, face à un Nasr voisin «psychologiquement» remonté, au terme de son derby remporté aux dépens du Mouloudia. Contrairement aux protégés du coach harrachi Boualem Charef qui courent toujours derrière un premier succès, le onze Nahdiste que drive l'entraîneur Youcef Bouzidi s'est enfin libéré face au Doyen, et compte bien récidiver aujourd'hui devant les Harrachis. Il n'en demeure pas moins que cette confrontation sera certainement doublement pénalisée par l'absence du public et celui d'Hussein Dey, et notamment par l'état actuel très piteux de la pelouse naturelle du stade du 5-Juillet. Deux ingrédients de choix qui risquent fort de donner lieu à un derby de piètre qualité, quand bien même les deux antagonistes du jour sont réputés de longue date pour leur football très solide. Il est clair que l'engagement physique sera au rendez-vous cet après-midi entre l'USMH et le Nasria, derby oblige. Mais sur le plan du spectacle, le huis clos a malheureusement décidé de «pénaliser» pour la énième fois, un derby qui a souvent provoqué beaucoup d'engouement populaire autour de lui. Du côté de la rive harrachie on attend beaucoup de ce derby, alors que Leveilley et Hussein Dey misent grand sur cette nouvelle confrontation algéroise.