L'USM Alger seule aux commandes

A la faveur de son succès face au CRB, le champion sortant compte trois points d'avance sur ses deux poursuivants directs: le MCA et le MCO qui s'étaient affrontés vendredi au stade Omar-Hamadi.

L'USM Alger s'est emparée de la tête du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis grâce à sa victoire contre le CR Belouizdad (1-0) samedi dans le derby de la capitale, tandis que la lanterne rouge le RC Relizane a remporté son premier succès de la saison, mais reste scotché à la dernière place avec une pénalité de moins, trois points.

Un but inscrit par Meziane lors du premier quart d'heure de la partie disputée au stade du 5-Juillet avant sa fermeture pour la pose d'une nouvelle pelouse, a suffi aux hommes de Jean-Michel Cavalli pour engranger les trois points de la victoire. A la faveur de ce succès, le champion sortant compte trois points d'avance sur ses deux poursuivants directs: le MC Alger et le MC Oran qui s'étaient affrontés vendredi au stade Omar-Hamadi. Une confrontation à huis clos qui est revenue aux Algérois grâce à une réalisation de Seguer (81').

L'ES Sétif est revenue pour sa part bredouille de son déplacement à Bel Abbès en s'inclinant (2-1).

Les locaux ont attendu la seconde période pour remporter leur premier succès de la saison.

Les protéges de Cherif El Ouazani remontent à la neuvième place, alors que l'ESS reste à la quatrième position en compagnie du DRB Tajenanet et le NAHussein Dey.

De son côté, la JS Kabylie s'est montrée une nouvelle fois incapable de s'imposer sur sa pelouse en se contentant d'un nul devant le promu le CA Batna qui a ouvert la marque à la 25e minute par Aribi avant que Iboud n'égalise cinq minutes plus tard.

Les deux équipes partagent la 7e place avec 7 pts.

La journée a été marquée également par la large victoire du RC Relizane, la première de la saison, contre la JS Saoura (3-0). Une victoire qui tombe à pic pour la lanterne rouge qui reste cependant dernier avec une pénalité de -3. Vendredi, le CS Constantine avait réussi l'exploit de revenir deux fois au score dans son derby face au DRB Tadjenanet, avant de l'emporter (4-2) au final. Chattal (14'), puis Chibane (42') avaient donné l'avantage au DRBT, mais le CSC avait égalisé à chaque fois, d'abord par Samer (20'), puis Meghni sur penalty à la 52e, avant de l'emporter grâce à deux nouvelles réalisations, signées Aoudia (65') et Belamiri (90').

Un premier succès pour les «Sanafir» après cinq journées dans cet exercice 2016-2017, grâce auquel ils se hissent à la 9e place, avec 5 points, au moment où le DRBT recule à la 4e place avec 8 points. Jeudi, en ouverture de cette 5e journée, l'USM El Harrach a été tenu en échec par le NA Hussein Dey (1-1) en match derby, disputé au stade du 5-Juillet.

Les Sang et Or avaient ouvert le score par Gasmi, sur penalty à la 49' minute, et c'est Aïch qui a égalisé pour les Harrachis à l'heure de jeu. Un nul qui arrange beaucoup plus les affaires du NAHD, désormais 6e avec 8 points, au moment où l'USMH reste 13e, sans aucune victoire à son actif depuis l'entame de la saison.

Le match Olympique Médéa - MO Béjaïa, quant à lui, a été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des Crabes à la demi-finale retour de la coupe de la Confédération face aux Marocains du FUS Rabat à l'aller.