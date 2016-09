39E ÉDITION DE L'ÉPREUVE PARIS-VERSAILLES Victoire d'Ogari et de Woldu

La classique pédestre Paris-Versailles 2016 a été remportée hier par le Kenyan Stephen Ogari chez les messieurs et l'Ethiopienne Etagegn Woldu chez les dames. Ogari a bouclé les 16,3 km de l'épreuve, entre la Tour Eiffel et le château de Versailles en 49 min 59 sec, devant le Burundais Abraham Niyonkuru (2e en 50 min 6 sec) et le Français Emmanuel Roudolff-Levisse (3e, en 50 min 8 sec). Un autre raté donc pour Niyonkuru, qui avait terminé 3e en 2014 et 2015, et qui se contente cette fois encore de la 2e place. Le jeune Emmanuel Roudolff-Levisse (21 ans) n'est autre que le fils de Pierre Levisse, le seul Français à avoir remporté cette grande classique pédestre à trois reprises: en 1986, 1989 et 1990. Le dernier vainqueur français de l'épreuve, en 2010, Abdellatif Meftah a terminé 4e dans cette 39e édition de Paris-Versailles. Chez les dames, Woldu s'est imposée en 55 min et 19 sec, devant la Kenyane Naom Jebet et l'Ethiopienne Chaltu Dida Negasa.