BELAMEIRI REMPLACE NADJI Début aujourd'hui du stage de l'EN A'

Suite à la blessure de Rachid Nadji le joueur de l'ESS, le staff technique national a décidé de faire appel à l'attaquant du CS Constantine El Hadi Belameiri, auteur du quatrième but de son équipe face au DRBT. En prévision du stage de l'EN des locaux, qui débutera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à mercredi, 22 joueurs sont retenus au CTN de Sidi Moussa. Ce regroupement sera dirigé par le coach national Milovan Rajevac qui fera connaissance avec les joueurs locaux en vue de retenir un ou deux éléments pour le prochain match des Verts contre le Cameroun, le 9 octobre prochain au stade Tchaker de Blida. Pour rappel, l'EN A' prépare le CHAN 2018.