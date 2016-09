COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN Importante réunion du Bureau exécutif mercredi

Secoué par une crise interne après la suspension du président de la Fédération algérienne de cyclisme, Rachid Fezouine, la mise à l'écart de Zhor Guidouche et la démission du président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Ammar Bouras, le bureau exécutif du Comité olympique algérien (COA) va tenir une importante réunion ce mercredi.

Les membres restants du bureau exécutif auront notamment à adopter le bilan financier des Jeux olympiques de Rio lors de ce conclave qui s'annonce très chaud, car certains membres réclameraient la tête du président de la commission de la préparation olympique, le contesté Ammar Brahmia, sévèrement critiqué par le double vice-champion olympique, Taoufik Makhloufi, et l'entraîneur du décathlonien Larbi Bourrada, en l'occurrence Ahmed Mahour Bacha.

Lors de cette rencontre, l'on devra connaître la position ou la réponse des trois anciens champions d'athlétisme, Hassiba Boulmerka, Abderrahmane Hammad et Nouria Benida-Merrah, suite à l'appel des dirigeants de la FAA qui les ont exhortés à emboîter le pas à Bouras et à se retirer du bureau exécutif du COA dont les membres n'ont pas été consultés et associés aux décisions de la commission de préparation olympique, d'après le dernier communiqué de la FAA.