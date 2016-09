CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES DE SKIKDA Le cavalier Azzerouk remporte la 1ère place

Le concours international de saut d'obstacles, organisé par les deux Fédérations équestres algériennes (FEA) et internationale (FEI) a réuni 80 cavaliers venus de 14 clubs équestres du pays.

Le cavalier Ahmed Zerrouk du club de Bordj El kiffan a remporté avant-hier soir à Skikda la première place, à l'épreuve de la catégorie A, au concours international de saut d'obstacles.

Le vainqueur du titre a passé l'épreuve de la catégorie A avec succès, en galopant les obstacles de 1.30 m avec moins de fautes que ses concurrents, Sabri Benhiba d'Annaba et Noureddine Sahraoui du club de l'Etoile de l'Est de Constantine, qui ont terminé à la 2ème et 3ème place dans cette épreuve.

Dans la catégorie B, le cavalier Karim Mezlat du club d'Ouled Fayet a réalisé le meilleur score sur les obstacles de 1.20 m, en devançant son coéquipier Toufik Bouguendoura et Yacine Cherif de Blida, qui ont occupé la 2ème et 3ème position.

Dans la catégorie C, Mimoune Youcef de la wilaya d'Oran s'est imposé dans l'épreuve des obstacles de 1,20 m, terminant 1er du classement, suivi de Yacine Chérif de Blida et Billel Yaâkoub du club El Kharouba.

Ouvert jeudi dernier, au club équestres de la commune de Hamadi Karouma, le concours international de saut d'obstacles, organisé par les deux Fédérations équestres algériennes (FEA) et internationale (FEI) a réuni 80 cavaliers venus de 14 clubs équestres du pays et était destiné aux candidats âgés de plus de 15 ans, avec trois épreuves quotidiennes disputées pour des chevaux âgés de 4 ans et plus.

Cette compétition a pour but de sélectionner les cavaliers et les jeunes talents pour renforcer l'élite nationale qui représente l'Algérie dans diverses manifestations sportives, territoriales et internationales, indique le président du club «El Acil» Rabeh Bouaâcha.

Pour rappel, les vainqueurs dans cet évènement sportif vont pouvoir participer au concours international prévu en 2017 à Genève (Suisse).