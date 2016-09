COUPE DE L'AMBASSADEUR 2016 DE TAEKWONDO Plus de 200 athlètes attendus les 7 et 8 octobre à Alger

La coupe de l'Ambassadeur de taekwondo inter clubs en Poomsae et Kyorugi, aura lieu les 7 et 8 octobre à la salle Harcha-Hacène d'Alger, a-t-on appris hier auprès du président de la Fédération algérienne de taekwondo, Tiabi Abdelhak. Cette compétition de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de taekwondo en collaboration avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie et la ligue wilaya d'Alger de taekwondo verra la participation de plus de 200 athlètes, filles et garçons, issus de 29 ligues de wilayas. Les catégories concernées: cadets (13 à 14 ans) et juniors de (15 à 17 ans) en Poomsae et 17 ans et plus en Kyorugi. En ouverture de ce rendez-vous sportif qui sera dirigé par 19 arbitres internationaux et fédéraux, l'équipe nationale universitaire de la Corée du Sud effectuera une démonstration dans les deux spécialités (Poomsae et Kyorugi) qui sera suivie dans l'après-midi des éliminatoires en Kyorugi et poomsae, tandis que les finales auront lieu le deuxième jours, précise la même source.