DIJON FC Passe décisive d'Abeid contre Rennes

Avant-hier soir, le club de Dijon s'est imposé 3 à 0 face au Stade Rennais à domicile, et le premier but est venu sur une passe de l'international algérien, Mehdi Abeid. A la 7e minute de jeu, Abeid adresse un «caviar» en profondeur pour son attaquant, face à l'autre Algérien de Rennes Ramy Bensebaini qui est aspiré par le positionnement de Balmont et laisse un boulevard dans son dos. Diony croise son tir, Costil ne dévie que légèrement la trajectoire du pied, le ballon rentre. A la fin, les Dijonnais se sont imposé largement sur leur pelouse après plusieurs résultats négatifs en Ligue française.