JEUX ASIATIQUES EN 2026 La 20e édition se déroulera au Japon

Le Japon accueillera de nombreux événements sportifs majeurs ces prochaines années. La candidature nippone a été formellement approuvée par le Conseil olympique d'Asie hier, lors de son assemblée générale. Le Japon organisera donc les Jeux asiatiques 2026, après les Jeux asiatiques d'hiver 2017, la Coupe du monde de rugby 2019, les Jeux olympiques 2020 et les Championnats du monde de natation 2021. Les prochains Jeux asiatiques, qui se tiennent tous les quatre ans, auront lieu en 2018 en Indonésie (Jakarta et Palembang), et en 2022 dans la mégalopole chinoise de Hangzhou.