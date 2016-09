JO 2024 Rome jette l'éponge, Paris favorite

La nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, a déclaré hier en conférence de presse qu'il serait «irresponsable» de soutenir la candidature de Rome pour les Jeux olympiques de 2024, laissant la voie libre à Paris, Budapest et Los Angeles. Pour ces JO 2024, Paris va mettre 145 millions d'euros pour la construction et la rénovation d'infrastructures. «Nous avons respecté la trêve olympique et paralympique et maintenant nous sommes devant vous (...). Il est irresponsable de dire oui à cette candidature», a déclaré Mme Raggi, élue en juin. «Non aux Jeux du béton! Absolument non! (...) Non aux cathédrales dans le désert (...). Nous n'hypothèquerons pas l'avenir de cette ville», a-t-elle martelé, en assurant que les Jeux étaient toujours «un sorte de rêve qui se transforme en cauchemar» pour les habitants. Le CIO attribuera les JO 2024 lors de son congrès de Lima en septembre 2017. La capitale française et la ville la plus peuplée des Etats-Unis sont les deux favorites.