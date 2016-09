L'ATTAQUANT ALGÉRIEN A INSCRIT UN TRIPLÉ CONTRE FEIRENSE Hamzaoui mérite les éloges de son coach

Après un départ calamiteux en championnat, le CD Nacional est parvenu à redresser la barre en mettant fin à une série de quatre défaites de rang pour autant de sorties en Primeira Liga.

L'ex-attaquant du MO Béjaïa, Okacha Hamzaoui, s'est illustré avec son nouveau club Nacional Funchal en signant un triplé à l'occasion du match en déplacement contre Feirense (3-0) avant-hier pour le compte de la quatrième journée du championnat du Portugal de première division.

Le premier but de Hamzaoui, le plus beau est un retourné acrobatique dans la surface, profitant d'un ballon bien mis en orbite par un défenseur adverse (29').

Le second, bien décalé à droite par Agra, il trompe le gardien d'un plat du pied gauche dans le petit filet opposé (51').

Enfin, le troisième, il est à la lutte avec son vis-à-vis, a qui il pique le ballon dans la surface pour aligner le gardien brésilien Peçanca une troisième fois d'un petit ballon piqué (55'). Après un départ calamiteux en championnat, le CD Nacional est parvenu à redresser la barre en mettant fin à une série de quatre défaites de rang pour autant de sorties en Primeira Liga.

Le club insulaire de Madère vient donc d'enchaîner deux succès, qui lui permettent de respirer au classement (11e provisoirement avec 6 points).

A l'issue du match, le coach du National, Manuel Machado, a déclaré que: «Cette victoire est très importante après un départ poussif. C'était important d'inverser le cycle des résultats négatifs.

Nous avons étudié la manière de jouer du Feirense, et avons mis en place des mécanismes permettant de contrôler leurs mouvements, tout en restant toujours vigilants sur leurs contre-attaques», a commenté le technicien dans les médias lusitaniens. S'il n'a pas été particulièrement dithyrambique à propos de son attaquant algérien de 26 ans, l'entraîneur du Nacional a tout de même salué le rendement de son attaquant. «Hamzaoui est un joueur qui commence à émerger et qui est de grande qualité. Cet effectif comporte 16 nouveaux joueurs, ce qui exige toujours une meilleure identification. Il en est donc de même avec ce joueur, qui est algérien et qui doit mieux assimiler le football qui se pratique en Europe. Il a inscrit un très beau but et les deux autres comptent également. Sans oublier le fait qu'il a réussi un hat trick», a-t-il dit. «Je pense que ce match marque notre évolution collective», a-t-il conclu.

Agé de 25 ans, le buteur algérien avait rejoint Nacional Funchal lors du mercato d'été en provenance du MO Béjaïa. A la faveur de ce succès, le second de suite, Nacional Funchal quitte la zone rouge.