LIGUE 2 MOBILIS 3E JOURNÉE L'ASO et l'ASMO se neutralisent

L'ASO Chlef et l'ASM Oran ont fait match nul (1-1), mi-temps (0-0) samedi à Chlef en clôture de la 3e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Maâmar Youssef (57') pour l'ASO Chlef. Naâmane (69 sp) pour l'ASM Oran. Avec ce nul, l'ASO rejoint l'ASKhroub et le WA Boufarik à la sixième place (5 pts), alors que l'ASM Oran gagne une place et occupe la neuvième place avec le MCEl Eulma et le MC Saïda (3 pts).