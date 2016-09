LIGUE DES CHAMPIONS (DEMI-FINALE RETOUR) Mamelodi Sundowns-Zamalek en finale

La formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions d'Afrique grâce à sa victoire contre l'équipe zambienne de Zesco United (2-0) en demi-finale retour disputée avant-hier soir à Johannesburg. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Anthony Laffor (5') et Percy Tau (64') pour Mamelodi Sundowns. Au match aller disputé en Zambie, Zesco s'était imposé sur le score de 2 à 1. En finale, Mamelodi Sundowns affrontera le Zamalek, pourtant battu 5-2 à Casablanca par le Wydad. Vainqueur 4-0 à l'aller, le Zamalek, déjà cinq fois vainqueur de la C1 africaine, a été mené d'abord 1-0, puis 2-1 et même 5-1 à la 64e minute. Mais les Égyptiens, alors qualifiés grâce au but marqué à l'extérieur, tenaient bon et ont mis fin à l'intenable suspense en marquant un deuxième but à la 82e minute. Sundowns accueillera, donc, en finale aller Zamalek lors du week-end des 14-16 octobre.