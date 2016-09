OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal frustré et compte se racheter contre Séville

Remplaçant au coup d'envoi, samedi dernier lors de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Lorient, l'international algérien Rachid Ghezzal a remplacé Maciej Rybus à la 65e minute. Mais l'attaquant gaucher n'a pas réussi à éviter à lui tout seul une nouvelle déconvenue de l'OL. Et à l'heure du bilan, Ghezzal admettait sans peine que c'est avec un sale goût dans la bouche que les joueurs lyonnais repartaient de Bretagne. Car pour celui qui a animé tout le mercato de Lyon, il est évident que l'Olympique Lyonnais doit s'attendre à ce genre de match durant toute la saison lorsqu'il joue loin du stade du Parc OL. «C'est une déception et une contre-performance. On a les occasions. C'est à nous d'être plus tueur et de se mettre à l'abri plus tôt. C'est sûr qu'on est attendu chaque week-end par nos adversaires et qu'on a un devoir de performance à l'OL. On est donc frustrés de repartir avec cette défaite, mais il faut se tourner vers l'avenir», prévient Rachid Ghezzal, qui sait qu'une victoire demain soir à Séville pourrait permettre de booster réellement la saison de l'Olympique Lyonnais, très mal à l'aise loin de son stade fétiche.