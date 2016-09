RETOUR DES ATHLÈTES DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES La wilaya d'Alger honore nos champions

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a tenu à saluer la performance des athlètes algériens

La wilaya d'Alger a octroyé des récompenses financières aux sportifs qui ont enregistré leur présence sur le podium. Les médaillés d'or ont eu une prime de 500.000 DA, ceux qui ont remporté l'argent 400.000 DA et les médaillés de bronze 300.000 DA chacun.

Les athlètes algériens médaillés lors des Jeux olympiques et paralympiques 2016 qui se sont déroulés à Rio de Janeiro (Brésil), ont été honorés par la wilaya d'Alger en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avant-hier soir à l'hôtel El Aurassi (Alger). L'Algérie a remporté 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze) aux 15es Jeux paralympiques 2016 (7-18 septembre), et deux médailles d'argent lors des 31es Jeeux olympiques 2016 (5-21 août) oeuvres de Taoufik Makhloufi (800 et 1500m).

La wilaya d'Alger a octroyé des récompenses financières aux sportifs qui ont enregistré leur présence sur le podium.

Les médaillés d'or ont eu une prime de 500.000 DA, ceux qui ont remporté l'argent 400.000 DA et les médaillés de bronze 300.000 DA chacun. «C'est un geste qui encourage les athlètes pour réussir d'autres performances à l'avenir. Contrairement aux années 2000, maintenant il faut travailler dur pour espérer gagner une médaille aux Jeux paralympique.

La concurrence était vraiment rude en 2016», a déclaré Nadia Medjmedj qui a glané le bronze du jet (F56) réalisant (9.92m nouveau record du monde de sa classe). Medjmedi, doyenne de la sélection paralympique algérienne, a d'autre part réclamé de mettre les athlètes valides et paralympiques sur le même pied d'égalité. «Nous avons reçu la promesse du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, présent aujourd'hui parmi nous pour revoir à la hausse notre barème de primes.

Je souhaite une prise en charge de cette question dans un avenir proche», a-t-elle dit. Ould Ali a rassuré les athlètes paralympiques leur signifiant que leurs préoccupations étaient légitimes. «Pour moi vous êtes des sportifs comme les autres et vos revendications seront étudiées et traitées. Vous avez ma promesse», a lancé le ministre en direction des athlètes.

Plusieurs ministres et personnalités sportives ont assisté à cette cérémonie suivie d'un dîner offert aux invités par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a de son côté salué les efforts des athlètes algériens à Rio. «Chaque athlète a donné le meilleur de lui-même. Ils sont donc tous à féliciter», a-t-il souligné souhaitant «voir le sport algérien continuer à évoluer dans la sérénité».