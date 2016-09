MC ALGER Le Doyen soulagé en attendant la confirmation

Par Saïd MEKKI -

Les protégés de Menad ont chassé le doute à Bologhine

Du côté des supporters des Vert et Rouge, on respire, mais du côté du staff technique et des joueurs, l'esprit est déjà au prochain match très difficile en déplacement face à la redoutable Entente de Sétif.

En battant le MC Oran, auteur d'une très bon début de championnat, le MC Alger, s'est non seulement racheté de sa dernière défaite dans le derby contre le NA Hussein Dey, mais il a surtout réconforté ses fans alors que les joueurs ont, quant à eux repris confiance en leurs possibilités.

Après les critiques sévères des fans des Vert et Rouge après leur défaite face au NAHD et le doute qui a commencé à ronger certains férus de l'équipe, les joueurs se sont battus avec courage face à une coriace et surtout bonne équipe du MC Oran pour se contenter finalement de la plus petite des marges, afin d'empocher les trois points de la victoire et ainsi se retrouver à la deuxième place en compagnie de son adversaire du jour, le MCO à trois points seulement du leader, l'USM Alger.

Du côté des Vert et Rouge on respire, mais du côté du staff technique et des joueurs, l'esprit est déjà au prochain match, très difficile, en déplacement face à la redoutable équipe de l'Entente de Sétif.L'importance de ce match face aux Sétifiens est justement le fait que les supporters attendent la confirmation du dernier succès. Or, l'ES Sétif, est une équipe capable du meilleur comme du pire. Et pour mettre tous les atouts de son côté, le staff technique du Mouloudia d'Alger visionnera le match ES Sétif-JS Kabylie qui s'est déroulé au stade du 8-Mai 1945 pour tirer les enseignements permettant de trouver les points faibles et forts de cette formation sétifiennne dans la perspective de trouver le meilleur moyen de la contrer sur son propre terrain lors de la prochaine journée.

D'ailleurs, le coach Djamel Menad lui-même, reconnaît la difficulté de la tâche en déplacement, bien que son équipe joue mieux hors de ses bases, puisque les joueurs n'ont pas trop de pression.

«Il n'est jamais facile de tenir tête à cette équipe de l'ES Sétif à domicile, fait remarquer Menad, avant de rassurer que nous allons à Sétif avec l'objectif de revenir avec un bon résultat...». Et un bon résultat de Sétif est soit un nul, soit une victoire. Ce qui n'est vraiment pas facile devant cette équipe de Sétif qui cherchera justement à se racheter de sa dernière défaite en déplacement face à l'USM Bel Abbès. Le dernier succès du MCA, face au MCO, tombe donc à pic pour revigorer les joueurs du MCA et le milieu de terrain Walid Derrardja le confirme, en assurant que «cette victoire est bonne pour le moral avant l'ES Sétif», et au joueur du MCA de préciser que «cette victoire va nous booster afin d'aller chercher un bon résultat de Sétif». Menad et son staff n'ont donc pas perdu de temps pour préparer ce difficile déplacement à Sétif en programmant samedi dernier une séance de décrassage avant de rejoindre le centre hôtelier d'Aïn Bénian dès hier, pour la préparation de ce match face à une équipe de Sétif bien difficile à manier chez elle. Question médias, le staff technique du MCA a programmé deux séances ouvertes à la presse, il s'agit de celle d'aujourd'hui et celle de jeudi prochain.