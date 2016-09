1ÈRE DÉFAITE D'ANDERLECHT Hanni une nouvelle fois buteur

L'équipe d'Anderlecht a perdu son brevet d'invincibilité contre la lanterne rouge Westerlo en clôture de la 8ème journée de Pro League. Les joueurs de Mathijsen ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Après l'ouverture du score via Heylen, prêté par Anderlecht, les Mauves vont se désorganiser, mais finalement rétablir l'égalité par Sofiane Hanni. Sur un long ballon dévié par Kara, l'ancien Malinois reprenait le cuir dans le rectangle pour égaliser. Mais il était dit ce soir que la victoire irait aux visiteurs. Rommens va donner les 3 points à Westerlo une minute seulement après l'égalisation anderlechtoise. Westerlo prend trois bons points et engrange sa première victoire de la saison. Anderlecht, lui, perd son premier match de la saison et laisse filer Zulte-Waregem à 4 points.