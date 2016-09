CHAMPIONNAT DU MONDE DE MARATHON L'Algérie avec quatre représentants à Turin

Quatre athlètes du centre de regroupement et de préparation des équipes militaires représenteront l'Algérie au prochain championnat du monde de marathon, prévu le 2 octobre 2016 à Turin (Italie), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Il s'agit de Hakim Saâdi et El Hadi Laâmeuche, qui avaient participé aux Jeux olympiques de Rio (5-21 août au Brésil), ainsi que Mohamed Belounis et Badreddine Amirat. «L'objectif pour nos athlètes sera de représenter au mieux les couleurs nationales, tout en essayant d'améliorer leurs performances personnelles» a indiqué la FAA. «Pour Saâdi et Laâmeuche», qui avaient participé aux olympiades de Rio «il a été beaucoup plus question de récupération et de remise en forme au cours des dernières semaines», alors que «Belounis et Amirat ont eu droit à une préparation beaucoup plus conséquente» a-t-on encore appris de mêmes sources. Le départ de la sélection algérienne est prévu le 30 septembre courant, soit 48 heures avant la compétition, ce qui devrait laisser le temps aux athlètes de bien récupérer.