CLASSEMENT DES BUTEURS EN CHAMPIONNAT BELGE Saâdi seul en tête avec sept buts

L'attaquant algérien de KV Courtrai, Idriss Saâdi a conforté sa place en tête du classement des buteurs du championnat belge, en inscrivant ses 6e et 7e buts personnels lors de la 8e journée, disputée avant-hier contre Genk (4-1).

L'ancien stéphanois, passé par Cardiff City, a inscrit les 3e et 4e buts de son équipe aux 55e et 62e, alors qu'Andriy Totovytsky et Xavier Mercier avaient signé les deux premiers, respectivement aux 5e et 45e. Côté Genk, c'est Leandro Trossard qui avait réduit l'écart à la 63e minute.

Un précieux succès à domicile pour Courtrai, grâce auquel il s'installe à la sixième place du classement, avec 14 points, au moment où Genk recule à la 10e place, avec 10 points. Sur le plan personnel, Saâdi, qui caracolait déjà en tête du classement des buteurs depuis la précédente journée, avec 5 réalisations, a donc conforté sa position, avec désormais sept buts. Il devance de trois longueurs sept joueurs qui se partagent actuellement la 2e place, ex-aequo avec quatre buts chacun. Il s'agit de Teodorczyk (Anderlecht), Markovic (Mouscron), Leyé (Zulte Waregem), Perbet (La Gantoise), Musona (KV Oostende), Verdier (FC Malines) et Kage, le coéquipier de Saâdi au KV Courtai. Saâdi (24 ans) a connu des moments difficiles l'an dernier, après avoir été victime d'une vilaine blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. En janvier 2015, alors qu'il était en pleine ascension avec Clermont Foot 63 l'Algérien a été, en effet, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plus de six mois. Une situation qui cependant ne l'a pas empêché de décrocher un bon contrat professionnel à l'étranger, puisque juste après sa guérison, Saâdi s'était engagé avec le club britannique de Cardiff City. Cependant, n'ayant pas connu la gloire espérée avec son nouveau club, l'Algérien a décidé de rejoindre le KV Courtrai en ce début de saison, et où les choses semblent se passer beaucoup mieux pour lui. Avec 7 buts après seulement 8 journées, Saâdi semble même très bien parti pour succéder à son compatriote d'Anderlecht, Sofiane Henni, sacré meilleur buteur du championnat de Belgique l'an dernier, avec 17 réalisations. Hanni n'a inscrit que trois buts en ce début de saison et pointe actuellement à la 10e place, au classement des meilleurs buteurs.