CLASSEMENT WTA DE TENNIS Wozniacki se rapproche du Top 20

La Danoise Caroline Wozniacki a gagné six places dans le nouveau classement mondial WTA et se positionne désormais au 22e rang, grâce notamment à sa victoire finale dans le Toray Pan Pacific, à Tokyo. L'ex-N°1 mondiale, retombée jusqu'au 74e rang, poursuit ainsi sa remontée dans le classement WTA, toujours dominé par l'allemande Angélique Kerber, et se rapproche du Top 20. De son côté, Naomi Osaka, qui était finaliste à Tokyo, a gagné 19 places et se retrouve au 47e rang, qui reste à ce jour son meilleur classement en carrière. Lara Arruabarrena (24 ans), a atteint elle aussi son plus haut niveau après sa victoire à Séoul, en effectuant un bond de 29 places, lui permettant de se classer désormais à la 61e place mondiale. Enfin, Lesia Tsurenko, victorieuse à Canton, progresse de 27 places et se positionne donc au 53e rang mondial.