GAZIANTESPOR Un an et demi après, Ghilas marque

Le temps a dû paraître long pour Nabil Ghilas, qui n'avait plus marqué en compétition officielle depuis février 2015 et un but contre Valence en Liga, alors qu'il était prêté à Cordoue. Avant-hier, l'attaquant a inauguré son compteur-but en Süper Lig face à Fenerbahce, dans une grosse ambiance, en égalisant pour son équipe. Ghilas récupère un ballon à l'entrée de la surface en se jouant de deux défenseurs, s'infiltre et aligne le gardien du droit, trouvant le petit filet. Malheureusement pour Gaziantespor, Souza donne la victoire au club d'Istanbul à la 86e et fait chuter le club du sud du pays à la 15e place.