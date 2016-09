LE CALVAIRE DE SCHALKE CONTINUE Bentaleb une nouvelle fois fautif

Pour le compte de la 5ème journée de Bundesliga, Schalke 04 s'est incliné 2-1 face à Hoffenheim. Une cinquième défaite de rang qui relaye le club de Bentaleb à la position de lanterne rouge... Schalke 04 se devait de réagir sur la pelouse de Hoffenheim après une série de 4 défaites consécutives en Bundesliga. L'ouverture du score prématurée du Camerounais Choupo-Moting dès la quatrième minute, semblait annoncer les prémices d'une première victoire cette saison en championnat. Malheureusement pour Schalke, Kramaric, l'ancien joueur de Leicester, trouvait le chemin des filets à la 18ème pour l'égalisation avant que Rupp n'aggrave la marque juste avant la mi-temps. Le second but d'Hoffenheim est entaché d'une erreur de Bentaleb. L'international algérien assure mal sa passe interceptée par Demirbay qui s'en est allé servir Rupp dans une défense de Schalke amorphe. C'est la seconde erreur de l'ancien joueur des Spurs en deux matchs. Pas de quoi apaiser la presse allemande qui a pris le jeune milieu de terrain en grippe depuis quelque temps. Malgré tout, l'erreur de Bentaleb n'efface pas ses prestations. Il reste l'un des meilleurs joueurs de Schalke 04, une équipe incapable de gagner le moindre match. Après cinq journées, Schalke est lanterne rouge de Bundesliga et devra bientôt faire une croix sur ses ambitions européennes pour finir par jouer le maintien si la situation du club ne s'améliore pas.