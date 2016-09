LEICESTER CITY Ranieri préserve Mahrez pour la Ligue des champions

L'attaquant algérien de Leicester City Riyad Mahrez n'a joué qu'une mi-temps, à Old Trafford, face à Manchester United ainsi que Jamie Vardy. L'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, a préféré les remplacer à la pause, pour les préserver pour le match de la Ligue des champions que son équipe disputera ce soir face au FC Porto de Yacine Brahimi. «À ce moment, le match était perdu et j'ai préféré les préserver pour le prochain match mardi contre Porto. Je leur ai dit ça dans le vestiaire: «O.K, nous avons perdu.» «C'est dommage parce que les premières 20 minutes étaient bonnes, mais maintenant il faut que l'on se libère l'esprit parce que la Ligue des champions arrive. C'est notre premier match à domicile et nous voulons montrer le meilleur», a expliqué Ranieri sur Sky Sports. Les Foxes ont été menés (4-0) à la mi-temps avant de sauver l'honneur en marquant un petit but en seconde période contre des Red Devils survoltés.



Il soutient et encourage Rachid Ghezzal

Dans un autre registre, Riyad Mahrez a envoyé un message vidéo au jeune Rachid Ghezzal qui connaît un début de saison délicat à l'Olympique Lyonnais. «Ne t'inquiète pas, je sais que c'est un peu difficile en ce moment, mais il ne faut pas lâcher.

Il faut se donner à fond. C'est dans des moments comme ça qu'on voit les vrais hommes. Mentalement, je sais que tu es fort», lui a déclaré Mahrez dans ce message de soutien qui est passé dans l'émission «Canal football club» de Canal +.

«Ça fait plaisir de voir cette vidéo de Riyad. Cette fraternité qu'on a entre nous en sélection fait qu'on a une belle équipe», a réagi Ghezzal qui devra retrouver la sélection lors du prochain stage de préparation pour le choc contre le Cameroun après avoir raté le dernier match des éliminatoires de la CAN 2017 face au Lesotho pour blessure.